Bild
Hinweise gesucht

Höchst: 16-Jährige seit zweitem Weihnachtsfeiertag vermisst

Eine 16-Jährige aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Odenwaldkreis wird vermisst. Die Polizei schließt eine Reise Richtung Hamburg nicht aus.

Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag wird die 16-Jährige vermisst. Hinweise erbeten. Foto: Fritz Kopetzky
Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag wird die 16-Jährige vermisst. Hinweise erbeten.

Erbach/Höchst. Seit Freitag, 26. Dezember, wird die 16-jährige Aaliyah Rain Schwanengel aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Höchster Ortsteil Hassenroth vermisst. Nach Angaben der Polizei könnte sie sich auf dem Weg nach Hamburg befinden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Jugendliche ist 1,62 Meter groß, wiegt etwa 61 Kilogramm und hat eine schlanke Statur. Sie hat kurze, seitlich rasierte dunkle Haare und helle Augen. Zu ihrer aktuellen Bekleidung liegen keine Informationen vor.

Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062 9530 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (tak)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jahrelang vermisst - nun wird Scarlett auf Flaschen gesucht
Suchaktion

Jahrelang vermisst - nun wird Scarlett auf Flaschen gesucht

Mit Fotos auf Getränkeflaschen will ein Hersteller helfen, eine im Schwarzwald vermisste Wanderin und eine Frau aus Hamburg zu finden. Für die Familien der beiden ist es ein kleiner Hoffnungsschimmer.

04.11.2025

Mannheim: Kleinkind und Mutter vermisst - Keine Hinweise auf Gewalttat
Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim: Kleinkind und Mutter vermisst - Keine Hinweise auf Gewalttat

Seit Tagen sucht die Polizei nach einer Frau und ihrem zweijährigen Sohn. Warum die Polizei trotzdem nicht von einem Verbrechen ausgeht – und welche Details jetzt bei der Suche helfen könnten.

27.08.2025

Paar in zweitem Mordfall in Kassel unter dringendem Verdacht
Gewalttat

Paar in zweitem Mordfall in Kassel unter dringendem Verdacht

Ein Mann und eine Frau sitzen bereits in U-Haft, weil sie einen 44-Jährigen in Kassel getötet haben sollen. Jetzt hat sich der Verdacht erhärtet, dass sie ein weiteres Tötungsdelikt begangen haben.

13.05.2025

13-Jährige aus Ludwigshafen vermisst
Blaulicht

13-Jährige aus Ludwigshafen vermisst

Die 13-jährige Natasza wird seit Sonntagabend gesucht. Hinweisen zufolge könnte sie sich in Frankfurt am Main aufhalten.

30.01.2024

Notfälle

Rettungseinsatz in Hamburg: 16-Jähriger in Elbe vermisst

Bei hochsommerlichen Temperaturen ein kühles Bad in der Elbe? Das ist kein wirklich guter Einfall. Ein 16-Jähriger tauchte unter - und nicht wieder auf. Die Suche nach ihm blieb bislang erfolglos.

09.07.2023