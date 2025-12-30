Höchst: 16-Jährige seit zweitem Weihnachtsfeiertag vermisst

Erbach/Höchst. Seit Freitag, 26. Dezember, wird die 16-jährige Aaliyah Rain Schwanengel aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Höchster Ortsteil Hassenroth vermisst. Nach Angaben der Polizei könnte sie sich auf dem Weg nach Hamburg befinden.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Jugendliche ist 1,62 Meter groß, wiegt etwa 61 Kilogramm und hat eine schlanke Statur. Sie hat kurze, seitlich rasierte dunkle Haare und helle Augen. Zu ihrer aktuellen Bekleidung liegen keine Informationen vor.