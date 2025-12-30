Höchst: 16-Jährige seit zweitem Weihnachtsfeiertag vermisst
Eine 16-Jährige aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Odenwaldkreis wird vermisst. Die Polizei schließt eine Reise Richtung Hamburg nicht aus.
Erbach/Höchst. Seit Freitag, 26. Dezember, wird die 16-jährige Aaliyah Rain Schwanengel aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Höchster Ortsteil Hassenroth vermisst. Nach Angaben der Polizei könnte sie sich auf dem Weg nach Hamburg befinden.
Die Jugendliche ist 1,62 Meter groß, wiegt etwa 61 Kilogramm und hat eine schlanke Statur. Sie hat kurze, seitlich rasierte dunkle Haare und helle Augen. Zu ihrer aktuellen Bekleidung liegen keine Informationen vor.
Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062 9530 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (tak)