Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim: 57-Jähriger vermisst

Seit etwa einer Woche wird ein 57-jähriger Mannheimer vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise (Bild im Artikel).

Die Polizei bittet um Hinweise zum Vermissten (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Mannheim. Der 57-jährige Uwe B. aus Mannheim wird seit Montag, 4. August, vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde er zuletzt im Bereich seiner Wohnanschrift im Mannheimer Stadtteil Rheinau-Nord gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Uwe B. (über diesen Link kann ein Bild des Vermissten eingesehen werden) wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,80 m groß
  • etwa 90 - 100 kg
  • kräftige Figur
  • kurze graue Haare

Der Vermisste ist möglicherweise mit einem Fahrrad unterwegs. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. (heh)

