Rücknahme der Fahndung Lautertal: Suche nach 59-jähriger Vermissten eingestellt Die Polizei hat die Suche nach einer 59-Jährigen aus Lautertal beendet. 28.08.2025 Die Suche nach der Vermissten wurde eingestellt. (Symbolbild)