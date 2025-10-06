Viernheim: 60-Jähriger wird vermisst

Viernheim. Der 60-jährige Bahrudin Sahman aus Viernheim wird seit Sonntag, 5. Oktober, vermisst. Wie die Polizei berichtet, brachte der 60-Jährige an besagtem Sonntag seine Frau wie üblich mit dem Auto zur Arbeit, holte sie jedoch nicht wie vereinbart wieder ab. Die Familie alarmierte daraufhin die Polizei, weil der Vermisste seitdem nicht mehr erreichbar war.

Bei der Suche entdeckten Einsatzkräfte das Fahrzeug des 60-Jährigen auf dem Wanderparkplatz Heiligenberg/Thingstätte in Heidelberg. Laut Angehörigen ist der Mann leidenschaftlicher Wanderer, weshalb ein Unglücksfall von der Polizei derzeit nicht ausgeschlossen wird. Erschwerend kommt dabei hinzu, dass der 60-Jährige auf Medikamente angewiesen ist.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte Bahrudin Sahman noch nicht gefunden werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zum Auffinden des Mannes beitragen könnten.

Ein Foto des Vermissten kann über diesen Link eingesehen werden.

Der Vermisste ist männlich, braun gebrannt, schlank, etwa 1,73 Meter groß, zwischen 75 und 80 Kilogramm schwer, hat weißes kurzes Haar, einen weißen kurzen Bart und braune Augen. Auffällig ist ein Muttermal unter dem Haaransatz auf der linken Stirn. Bekleidet war er zuletzt mit einer ärmellosen, dunkelbraunen Weste, die gewendet auch orange sein kann, einem grauen oder dunkelblauen Kapuzenpullover, einer grauen Jogginghose sowie dunkelblauen Schuhen.