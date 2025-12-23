Rimbach: 63-Jähriger seit Sonntag vermisst
Ein 63-jähriger Mann aus Rimbach wird seit Sonntagmorgen vermisst. Zuletzt wurde er in der Mannheimer Innenstadt gesehen.
Rimbach. Der 63-jährige Michael Ulrich Stößel aus Rimbach wird seit Sonntagmorgen vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde der 63-Jährige zuletzt von einer Bekannten am 21. Dezember gegen 8 Uhr in der Mannheimer Innenstadt gesehen. Die Behörden schließen einen Unglücksfall momentan nicht aus. Auch dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinde, sei möglich.
Der Vermisste ist 1,95 Meter groß, hat grau-blonde Haare und trägt eine Brille (hier geht es zum Foto). Zuletzt war er mit dunkelgrüner Wollmütze, schwarzem, langem Steppmantel, Jeans, rotem Pullover und Sneakers mit weißen Sohlen bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden von der Kriminalpolizei Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (heh)