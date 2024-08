Seit Donnerstag, dem 15.8., wird die 27-jährige Nele B. aus Mannheim vermisst. Sie wurde zuletzt am 15.8. gegen 19.10 Uhr in der Collinistraße in Mannheim gesehen. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die bisherigen Suchmaßnahmen führten noch nicht zu ihrem Auffinden. Hinwendungsort ist das Stadtgebiet Mannheim, hier insbesondere der Bereich Neckarau und Waldpark.