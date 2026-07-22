Feuer

Acht Menschen durch Akkubrand in Firma verletzt

Zu dem Feuer kommt es bei Schweißarbeiten. Die betroffenen Mitarbeiter werden ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr rückte an. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Feuerwehr rückte an. (Symbolbild)

Waiblingen-Hohenacker (dpa/lsw) - Acht Menschen sind bei dem Brand eines großen Akkus in einer Firma in Waiblingen-Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) verletzt worden. Auslöser seien Schweißarbeiten an dem Akku gewesen, teilte die Polizei mit. Durch das Feuer seien Gase freigesetzt worden, die die Mitarbeiter leicht verletzt hätten. Alle Betroffenen kamen in ein Krankenhaus. Das Feuer wurde den Angaben zufolge durch Mitarbeiter der Firma gelöscht. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schweißarbeiten könnten Brand auf Baustelle ausgelöst haben
Ermittlungen laufen

Schweißarbeiten könnten Brand auf Baustelle ausgelöst haben

Mehrere Menschen werden bei einem Feuer auf der Baustelle des neuen Justizzentrums in Frankfurt leicht verletzt. Was die Ermittler bislang über die Ursache und die Schadenshöhe sagen.

08.07.2026

Defekter Trockner löst Feuer aus – acht Verletzte
Feuerwehr im Einsatz

Defekter Trockner löst Feuer aus – acht Verletzte

Ein Wohnheim in Stuttgart wird zum Einsatzort für die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Für die Bewohner geht es glimpflich aus – doch mehrere Mitarbeiter werden verletzt.

25.04.2026

Feuerwehreinsatz

Mitarbeiter bei Brand in Dieburger Firma schwer verletzt

02.12.2023

Lahn-Dill-Kreis

Polizei: Brand wohl nach Schweißarbeiten ausgebrochen

16.06.2023

Rhein-Main

Verletzter bei Brand in Altenzentrum: Fahrradakku fing Feuer

13.06.2023