Acht Menschen durch Akkubrand in Firma verletzt

Waiblingen-Hohenacker (dpa/lsw) - Acht Menschen sind bei dem Brand eines großen Akkus in einer Firma in Waiblingen-Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) verletzt worden. Auslöser seien Schweißarbeiten an dem Akku gewesen, teilte die Polizei mit. Durch das Feuer seien Gase freigesetzt worden, die die Mitarbeiter leicht verletzt hätten. Alle Betroffenen kamen in ein Krankenhaus. Das Feuer wurde den Angaben zufolge durch Mitarbeiter der Firma gelöscht. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an.