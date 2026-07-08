Ermittlungen laufen

Schweißarbeiten könnten Brand auf Baustelle ausgelöst haben

Mehrere Menschen werden bei einem Feuer auf einer Baustelle in Frankfurt leicht verletzt. Was die Ermittler bislang über die Ursache und die Schadenshöhe sagen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Brand in der Frankfurter Innenstadt gibt es laut dem aktuellen Ermittlungsstand Hinweise darauf, dass Schweißarbeiten der Grund für das Feuer gewesen sein könnten. Wie die Polizei weiter mitteilte, liegen erste Schätzungen bezüglich einer Schadenshöhe im niedrigen fünfstelligen Bereich. 

Durch den Brand auf dem Dach einer Baustelle am Dienstag wurden mehrere Personen durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

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