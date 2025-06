Gasflasche explodierte

Nach Feuer in Lagerhalle ist Schadenshöhe unklar

Am Wochenende stand eine Maschinenhalle in Dietzenbach in Flammen, eine Gasflasche explodierte. Neben der Höhe des Schadens ist die Ursache des Brandes weiter unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.