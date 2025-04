Rund 250.000 Euro Schaden nach Feuer in Lagerhalle

Kehl (dpa/lsw) - Ein Brand in der Lagerhalle einer Photovoltaikanlagen-Firma in Kehl (Ortenaukreis) hat einen Schaden von schätzungsweise rund 250.000 Euro verursacht. Das Feuer sei am Samstagabend in dem Gebäude ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Firmeninhaber alarmierte demnach die Feuerwehr. Diese habe den Brand zügig unter Kontrolle gebracht. Laut einem Polizeisprecher war die Brandursache ebenso wie der Brandherd zunächst unklar.