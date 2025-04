Lagerhalle mit Möbeln gerät in Brand - 100.000 Euro Schaden

Twistetal (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Lagerhalle für Möbel ist ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Abend in der Halle im Landkreis Waldeck-Frankenberg ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Demnach befanden sich ein An- und Verkaufsgeschäft für Möbel und zwei integrierten Wohnungen darin.