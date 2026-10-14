Für Kinder fehlen die Sitze

Acht Menschen in einem Golf: Niemand war angeschnallt

Zunächst sah die Polizei nur vier Menschen in dem Auto. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten vier weitere – und niemand war angeschnallt. Was sie außerdem feststellten.

Polizisten stoppten in Sigmaringen einen VW Golf, in dem drei Erwachsene und fünf Kinder ohne Sicherheitsgurte unterwegs waren. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Polizisten stoppten in Sigmaringen einen VW Golf, in dem drei Erwachsene und fünf Kinder ohne Sicherheitsgurte unterwegs waren. (Symbolbild)

Sigmaringen (dpa/lsw) - In Sigmaringen hat die Polizei einen VW Golf mit drei Erwachsenen und fünf Kindern an Bord gestoppt. Keiner der acht Insassen war angeschnallt, wie die Polizei mitteilte. Zudem hätten die erforderlichen Kindersitze für die Kleinkinder gefehlt. Die Beamten seien am Sonntagnachmittag im Bereich eines Kreisverkehrs auf den Wagen aufmerksam geworden. 

Eine 23-Jährige habe ihr dreijähriges Kind auf dem Beifahrersitz auf dem Schoß gehabt. Eine 20-Jährige habe mit einem zweijährigen Kind auf dem Arm und drei weiteren Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren auf der Rückbank gesessen. Der 27 Jahre alte Fahrer sei wie die übrigen Insassen nicht angeschnallt gewesen. Die beiden Frauen hätten mit den fünf Kindern zu Fuß weitergehen müssen. Sie müssten ebenso wie der Fahrer mit einem Bußgeld rechnen, teilte die Polizei mit.

«Wer keinen Gurt trägt, begibt sich in Lebensgefahr», sagte eine Polizeisprecherin. Bereits bei einer Vollbremsung mit einer Geschwindigkeit von zehn bis 15 Kilometern pro Stunde könne eine nicht angeschnallte Person durch das Fahrzeug geschleudert werden. Wohin die Gruppe unterwegs gewesen sei, sei nicht bekannt - ebenso, ob es sich um eine Familie gehandelt habe.

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