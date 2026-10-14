Acht Menschen in einem Golf: Niemand war angeschnallt

Sigmaringen (dpa/lsw) - In Sigmaringen hat die Polizei einen VW Golf mit drei Erwachsenen und fünf Kindern an Bord gestoppt. Keiner der acht Insassen war angeschnallt, wie die Polizei mitteilte. Zudem hätten die erforderlichen Kindersitze für die Kleinkinder gefehlt. Die Beamten seien am Sonntagnachmittag im Bereich eines Kreisverkehrs auf den Wagen aufmerksam geworden.

Eine 23-Jährige habe ihr dreijähriges Kind auf dem Beifahrersitz auf dem Schoß gehabt. Eine 20-Jährige habe mit einem zweijährigen Kind auf dem Arm und drei weiteren Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren auf der Rückbank gesessen. Der 27 Jahre alte Fahrer sei wie die übrigen Insassen nicht angeschnallt gewesen. Die beiden Frauen hätten mit den fünf Kindern zu Fuß weitergehen müssen. Sie müssten ebenso wie der Fahrer mit einem Bußgeld rechnen, teilte die Polizei mit.

«Wer keinen Gurt trägt, begibt sich in Lebensgefahr», sagte eine Polizeisprecherin. Bereits bei einer Vollbremsung mit einer Geschwindigkeit von zehn bis 15 Kilometern pro Stunde könne eine nicht angeschnallte Person durch das Fahrzeug geschleudert werden. Wohin die Gruppe unterwegs gewesen sei, sei nicht bekannt - ebenso, ob es sich um eine Familie gehandelt habe.