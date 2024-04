Acht Schüler werden bei Busunfall auf A45 verletzt

Dortmund (dpa) - Ein Reisebus mit Schülern ist am Sonntagmorgen auf der Autobahn 45 im Sauerland umgestürzt. Acht Jugendliche wurden nach Angaben der Polizei von Sonntag leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Die Schüler und ihre Lehrer waren demnach am frühen Morgen aus Marburg in Hessen mit dem Ziel England aufgebrochen. Bei dem Ort Wenden sei der Bus aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt, wo er liegenblieb. Die England-Reise wurde abgebrochen und eine Rückfahrt nach Marburg organisiert, wie es hieß.