Unfall mit Reisebus auf A24 - 16 Menschen verletzt

Blievenstorf (dpa) - Bei einem Busunglück auf der Autobahn 24 sind 16 Menschen in der Nacht auf Freitag verletzt worden. Der Bus aus Polen mit 59 Insassen an Bord kam zwischen Hamburg und Berlin nach ersten Erkenntnissen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke und einem Verkehrsschild, wie die Polizei mitteilte.

Sämtliche Scheiben der linken Seite des Busses wurden durch den Aufprall beschädigt. 16 Reisende wurden durch Glassplitter im Gesicht verletzt. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Autobahn wurde in der Nähe der Ortschaft Blievenstorf in Mecklenburg-Vorpommern in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt.