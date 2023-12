Acht Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A3

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 bei Wiesbaden sind acht Menschen verletzt worden. Insgesamt vier Fahrzeuge kollidierten am Dienstagabend auf der Autobahn bei Medenbach in Fahrtrichtung Frankfurt, wie die Polizei mitteilte. Acht Menschen wurden so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Niemand war in Lebensgefahr, hieß es. Während der Rettungsmaßnahmen bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Die Unfallursache wird ermittelt.