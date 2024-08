Schwerer Unfall auf A5 mit drei Verletzten

Alsfeld (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall auf der A5 zwischen Alsfeld Ost und dem Autobahndreieck Hattenbach wurde am frühen Montagmorgen ein Mann lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kam sein Wagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte an die Leitplanke und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Zwei nachfolgende Fahrzeuge kollidierten im Anschluss mit dem quer stehenden Wagen. «Hessenschau» berichtete zuvor.