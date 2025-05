Mannheim: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Mannheim. Ein 53-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Mannheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der 53-Jährige am Donnerstagabend die Käfertaler Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Dort wurde von einem 50-jährigen Audi-Fahrer erfasst. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den lebensgefährlich verletzten 53-Jährigen nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei liegt es nahe, dass der 50-jährige Auto-Fahrer wohl zu schnell unterwegs war. Sowohl das Fahrrad als auch der Audi wurden sichergestellt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an. (heh)