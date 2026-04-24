Verkehrsunfall

Achtjährige schwer verletzt bei Zusammenstoß mit Auto

Ein junges Mädchen möchte mit ihrem Tretroller über eine Straße und wird von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Auch auf dem Gehweg stehende Mülltonnen könnten eine Rolle gespielt haben.

Das Kind wollte laut Polizei in der Straße «Neue Weingärten» mit einem Tretroller die Fahrbahn überqueren. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Das Kind wollte laut Polizei in der Straße «Neue Weingärten» mit einem Tretroller die Fahrbahn überqueren. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigsburg-Eglosheim ist am Donnerstagabend ein acht Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Das Kind wollte laut Polizei gegen 19.00 Uhr in der Straße «Neue Weingärten» mit einem Tretroller die Fahrbahn überqueren und stieß dabei mit dem vorbeifahrenden Auto eines 20-Jährigen zusammen. Die Achtjährige sei vor dem Überqueren mutmaßlich durch auf dem Gehweg stehende Mülltonnen verdeckt gewesen. Das Mädchen trug demnach keinen Helm und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kinder rennen auf Straße - Achtjährige kommt ins Krankenhaus
Unfall auf Dorfstraße

Kinder rennen auf Straße - Achtjährige kommt ins Krankenhaus

Zwei Kinder rennen hinter einem Linienbus auf die Straße. Eine Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasst eine Achtjährige mit ihrem Wagen.

24.04.2026

Achtjähriger auf der Straße von Auto erfasst
Verkehrsunfall

Achtjähriger auf der Straße von Auto erfasst

Ein acht Jahre alter Junge fährt mit seinem Tretroller vom Bürgersteig auf die Straße. Dort wird er frontal von einem Auto erfasst.

19.06.2025

Mädchen bei Unfall an Haltestelle schwer verletzt
Von Auto erfasst

Mädchen bei Unfall an Haltestelle schwer verletzt

Die Achtjährige steigt aus dem Bus und will die Straße überqueren. Dabei wird sie von einem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

04.03.2025

Vierjährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Polizei

Vierjährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein kleines Mädchen läuft mit einem Tretroller auf die Straße und hat Pech - ein Motorrad kommt gerade angefahren und erfasst es.

16.09.2024

Verkehr

Achtjähriges Mädchen stirbt bei Verkehrsunfall

06.02.2024