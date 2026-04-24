Kinder rennen auf Straße - Achtjährige kommt ins Krankenhaus

Bühlertann (dpa/lsw) - Zwei Mädchen sind bei einem Unfall mit einem Auto im Landkreis Schwäbisch Hall verletzt worden. Die Kinder waren am Donnerstagmittag hinter einem Linienbus in Bühlertann auf die Straße gerannt, wie die Polizei mitteilte. Eine Achtjährige wurde demnach von der Fahrerseite des Autos erfasst und stürzte. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das zweite, sieben Jahre alte Mädchen stürzte ebenfalls und verletzte sich leicht.