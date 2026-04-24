Unfall auf Dorfstraße

Kinder rennen auf Straße - Achtjährige kommt ins Krankenhaus

Zwei Kinder rennen hinter einem Linienbus auf die Straße. Eine Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasst eine Achtjährige mit ihrem Wagen.

Eine Achtjährige kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Eine Achtjährige kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Bühlertann (dpa/lsw) - Zwei Mädchen sind bei einem Unfall mit einem Auto im Landkreis Schwäbisch Hall verletzt worden. Die Kinder waren am Donnerstagmittag hinter einem Linienbus in Bühlertann auf die Straße gerannt, wie die Polizei mitteilte. Eine Achtjährige wurde demnach von der Fahrerseite des Autos erfasst und stürzte. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das zweite, sieben Jahre alte Mädchen stürzte ebenfalls und verletzte sich leicht.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Kinder in Ulm von Auto erfasst und schwer verletzt
Unfall

Zwei Kinder in Ulm von Auto erfasst und schwer verletzt

Plötzlich laufen zwei Zwölfjährige direkt vor ein Auto – die Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Was die Polizei zu dem Unfall in Ulm sagt.

17.03.2026

Frau steigt aus Auto aus und wird von Linienbus erfasst
Verkehrsunfall

Frau steigt aus Auto aus und wird von Linienbus erfasst

In Horb am Neckar will eine Frau die Straße überqueren. Dabei rechnet sie offenbar nicht mit einem heranfahrenden Linienbus - mit schwerwiegenden Folgen.

08.01.2026

Mädchen von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt
Unfall

Mädchen von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine Jugendliche läuft in Neuenstadt am Kocher auf eine Straße. Eine herannahende Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

26.11.2025

Linienbus erfasst zwölfjähriges Kind
Unfall

Linienbus erfasst zwölfjähriges Kind

Ein Kind tritt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Straße. Der Fahrer eines Busses kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

06.09.2025

Sechsjähriger von Auto erfasst
Unfall in Spielstraße

Sechsjähriger von Auto erfasst

Ein Sechsjähriger überquert mit einem Skateboard eine Spielstraße, als ein Auto langsam heranfährt. Die 73 Jahre alte Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

20.04.2025