Unfall

Zwei Kinder in Ulm von Auto erfasst und schwer verletzt

Plötzlich laufen zwei Zwölfjährige direkt vor ein Auto – die Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Was die Polizei zu dem Unfall in Ulm sagt.

Die beiden 12-Jährigen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die beiden 12-Jährigen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Zwei Kinder sind in Ulm auf die Straße gerannt und von einem Auto erfasst worden. Die beiden Zwölfjährigen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 27 Jahre alte Autofahrerin blieb demnach unverletzt, erlitt aber einen Schock. Laut Polizei sollen der Junge und das Mädchen ohne sich umzuschauen an einem Straßenbahnhalt auf die Straße gelaufen sein. Die Autofahrerin habe noch versucht auszuweichen, die Kinder aber dennoch erfasst. Der Rettungsdienst brachte die Zwölfjährigen in ein Krankenhaus.

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