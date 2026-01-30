Zehnjähriger von Auto angefahren und verletzt
Ein Junge läuft auf die Straße und wird von einem Auto erfasst. Das bleibt nicht ohne Folgen.
Hanau (dpa/lhe) - Ein zehn Jahre alter Junge ist in Hanau angefahren und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist das Kind am Donnerstag zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf eine Straße gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Eine 34 Jahre alte Autofahrerin habe offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den Jungen erfasst.
Das Kind erlitt eine Verletzung am Bein und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.