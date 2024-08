Kind wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Hadamar (dpa/lhe) - Ein Kleinkind ist in Hadamar von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber sei der zweijährige Junge in ein Gießener Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Nach den bisherigen Ermittlungen sei das Kind am Sonntagabend plötzlich zwischen Fahrzeugen hindurch auf die Hauptstraße im Ortsteil Faulbach gerannt und dort von dem Auto einer 41-Jährigen erfasst worden.