Elfjährige in Hanau von Auto erfasst und schwer verletzt

Hanau (dpa/lhe) - Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag in Hanau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zeugenangaben zufolge war die Schülerin plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, weil ihr Bruder auf der gegenüberliegenden Straßenseite war, wie die Polizei mitteilte. Sie übersah dabei offenbar das Auto und der 67 Jahre alte Fahrer konnte eigenen Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Elfjährige befand sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf dem Weg zur Schule und war zunächst auf einem Gehweg unterwegs. Ein Rettungswagen brachte die Elfjährige demnach in ein Krankenhaus.