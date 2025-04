Dossenheim: Kleinkind von Auto erfasst und leicht verletzt 

Dossenheim. Ein knapp zweijähriges Kleinkind ist am Donnerstagnachmittag von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 56-jähriger Autofahrer entlang der Gerhart-Hauptmann-Straße, als das Kleinkind plötzlich zwischen dem Fahrbahnbegrenzungspfosten und der Fahrbahn unterwegs war. Der Autofahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern und erfasste den Jungen mit der rechten Seite seines Autos, wodurch das Kind leichte Verletzungen davontrug, teilte die Polizei mit. Der verletzte Junge wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und anschließend zur weiteren Beobachtung vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. (bw)