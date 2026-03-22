Automobilclub

ADAC Hessen-Thüringen wächst auf 2,33 Millionen Mitglieder

Mehr als 404.400 Einsätze für Pannenhelfer und ein Mitgliederzuwachs von 1,74 Prozent: Der ADAC Hessen-Thüringen zieht nach seiner Versammlung Bilanz für das vergangene Jahr.

Der ADAC Hessen-Thüringen hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Pannenhilfe geleistet. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Der ADAC Hessen-Thüringen hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Pannenhilfe geleistet. (Symbolbild)

Erfurt (dpa) - Der ADAC Hessen-Thüringen hat im vergangenen Jahr erneut ein Mitgliederwachstum verbucht. Im vergangenen Jahr seien 39.800 ordentliche Mitglieder hinzugekommen, teilte der nach eigenen Angaben zweitgrößte Regionalclub innerhalb des ADAC nach seiner Mitgliederversammlung in Thüringen mit. Die Gesamtzahl habe sich damit auf rund 2,33 Millionen erhöht – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zu 2024. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch die Nachfrage nach Hilfeleistungen nahm zu: Die Pannenhelfer rückten in Hessen und Thüringen 2025 zu mehr als 404.400 Einsätzen aus und damit deutlich häufiger als im Jahr zuvor. Zudem waren die Rettungshubschrauber öfter im Einsatz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
ADAC-Pannenhilfe mit fast 350.000 Einsätzen in Hessen
Verkehr

ADAC-Pannenhilfe mit fast 350.000 Einsätzen in Hessen

Batterie leer, Motor kaputt, Reifen platt? Hessens ADAC-Helfer wurden im vergangenen Jahr zu 349.782 Einsätzen auf Hessens Straßen gerufen - auch von Fahrradfahrern.

10.03.2026

Hessens Autofahrer standen über 33.500 Stunden im Stau
Verkehr

Hessens Autofahrer standen über 33.500 Stunden im Stau

Hessens Autofahrer standen im letzten Jahr ein wenig mehr im Stau, insgesamt 33.592 Stunden. Welche Strecken besonders betroffen waren und wann es am häufigsten stockte.

05.02.2026

ADAC wächst auf 22,2 Millionen Mitglieder
Mobilität

ADAC wächst auf 22,2 Millionen Mitglieder

In den nächsten Jahren soll das Wachstum anhalten, sagt Präsident Reinicke. Bei der Hauptversammlung in Berlin wurde er erneut gewählt.

24.05.2025

Pannenhelfer des ADAC in Hessen häufiger im Einsatz
Bilanz für 2024

Pannenhelfer des ADAC in Hessen häufiger im Einsatz

Die Pannenhelfer des ADAC sind in Hessen im vergangenen Jahr häufiger gerufen worden. Die Autobatterie war 2024 erneut häufigster Grund für den Einsatz der sogenannten gelben Engel.

11.03.2025

Verkehr

Erneut mehr Einsätze für hessische ADAC-Pannenhilfe

Die Pannenhelfer des ADAC waren im vergangenen Jahr wieder öfter im Einsatz. Das liegt laut Verkehrsclub am höheren Verkehrsaufkommen. Nicht nur Autofahrer nahmen die Hilfe in Anspruch.

12.03.2024