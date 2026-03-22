ADAC Hessen-Thüringen wächst auf 2,33 Millionen Mitglieder
Mehr als 404.400 Einsätze für Pannenhelfer und ein Mitgliederzuwachs von 1,74 Prozent: Der ADAC Hessen-Thüringen zieht nach seiner Versammlung Bilanz für das vergangene Jahr.
Erfurt (dpa) - Der ADAC Hessen-Thüringen hat im vergangenen Jahr erneut ein Mitgliederwachstum verbucht. Im vergangenen Jahr seien 39.800 ordentliche Mitglieder hinzugekommen, teilte der nach eigenen Angaben zweitgrößte Regionalclub innerhalb des ADAC nach seiner Mitgliederversammlung in Thüringen mit. Die Gesamtzahl habe sich damit auf rund 2,33 Millionen erhöht – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zu 2024.
Auch die Nachfrage nach Hilfeleistungen nahm zu: Die Pannenhelfer rückten in Hessen und Thüringen 2025 zu mehr als 404.400 Einsätzen aus und damit deutlich häufiger als im Jahr zuvor. Zudem waren die Rettungshubschrauber öfter im Einsatz.