Führerschein dauerhaft weg?

ADAC kritisiert Strobls Forderung zu lebenslangem Fahrverbot

Rasen, Rennen, Rückfall: Trotz mehrfacher Gutachten sitzen notorische zwei Temposünder wieder am Steuer. Was der ADAC zur Forderung nach lebenslangem Fahrverbot sagt.

Es gibt laut ADAC bereits Möglichkeiten, notorische Temposünder länger von der Straße zu nehmen. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Es gibt laut ADAC bereits Möglichkeiten, notorische Temposünder länger von der Straße zu nehmen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Forderung von Innenminister Thomas Strobl (CDU) nach einem lebenslangen Führerschein-Entzug für notorische Temposünder ist aus Sicht des ADAC viel zu unkonkret. «Es bleibt unklar, welche konkrete Änderungen im Fahrerlaubnis- oder Strafrecht beabsichtigt sind und weshalb die bestehenden Instrumente nicht ausreichend sind», sagte ein Sprecher des ADAC Württemberg. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Strobl hatte den Gesetzgeber aufgefordert zu prüfen, ob besonders unbelehrbare Raser ihre Führerscheine auf Lebenszeit verlieren könnten. «Meine Forderung ist hier sehr klar: lebenslänglich für lebensgefährlich», hatte Strobl am Freitag in Stuttgart gesagt. Wer wiederholt und uneinsichtig herumrase und sich Rennen liefere, dürfe nicht mehr fahren. 

Der Innenminister zielt auf klare Regeln im sogenannten Fahrerlaubnisrecht: Es bestimmt, wer einen Führerschein erhält, wem er entzogen wird oder wer Beschränkungen erhält.

ADAC: Es gibt schon Mittel und Wege 

Aus Sicht des ADAC gibt es aber schon jetzt Mittel und Wege, rasende Wiederholungstäter von den Straßen zu nehmen. «Bereits jetzt können Gerichte strafrechtlich die Fahrerlaubnis entziehen und lange Sperrfristen von bis zu fünf Jahren für die Wiedererteilung anordnen», sagte der ADAC-Sprecher. In besonders schweren Fällen sei auch heute schon ein dauerhafter Ausschluss möglich. «Zudem sind an die Wiedererteilung hohe Anforderungen geknüpft, etwa durch medizinisch-psychologische Gutachten», sagte der Sprecher. 

Gutachten nicht immer ausreichendes Hindernis

Allerdings sind solche Gutachten nicht immer ein Hindernis, wie der aktuelle Prozess um zwei Brüder aus Ludwigsburg zeigt. Sie stehen wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes vor dem Stuttgarter Landgericht, weil sie bei einem illegalen Autorennen einen Unfall mit zwei Toten verursacht haben sollen. Nach Aktenlage hatten sie seit ihrer Jugend dutzendfach Verkehrsregeln ignoriert und waren damit offenbar immer wieder ohne langfristige Auflagen durchgekommen. 

Zwar hatte das zuständige Landratsamt den beiden mehrmals den Führerschein abgenommen. Sie erhielten ihn im Laufe der Jahre aber wiederholt zurück, weil sie ein Gutachten über eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) vorlegen konnten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Strobl fordert lebenslangen Führerschein-Entzug für Raser
Klare Konsequenzen verlangt

Strobl fordert lebenslangen Führerschein-Entzug für Raser

Zwei Brüder sollen bei einem illegalen Rennen zwei Menschen getötet haben. Obwohl beide Dutzende Einträge in ihren Fahrerlaubnisakten hatten, erhielten sie ihre Führerscheine stets zurück. Warum?

14.02.2026

Vierstelliges Bußgeld, Fahrverbot und Punkte für Raser
Kontrollaktion der Polizei

Vierstelliges Bußgeld, Fahrverbot und Punkte für Raser

Ein 29-Jähriger verstößt mehrfach deutlich gegen Tempolimits und muss nun ordentlich zahlen. Die Kontrolle war Teil einer Polizeiaktion.

14.01.2026

Fahren ohne Papiere: Forscher für Alternative zum Fahrverbot
Verkehr

Fahren ohne Papiere: Forscher für Alternative zum Fahrverbot

Mehr als 7.000 schwere Unfälle wurden 2024 von Menschen verursacht, die eigentlich gar nicht hätten fahren dürfen. Was schlagen Experten vor, um das künftig zu verhindern?

06.01.2026

Viele Temposünder bei Blitzermarathon erwischt
Baden-Württemberg

Viele Temposünder bei Blitzermarathon erwischt

Mit zahlreichen Radargeräten lauerte die Polizei Rasern beim Blitzermarathon auf. Nun zieht das Innenministerium Bilanz.

11.04.2025

Überwald-Blitzer erwischen 5.000 Temposünder
Statistik 2024

Überwald-Blitzer erwischen 5.000 Temposünder

Seit fünf Jahren ist der Blitzeranhänger in den drei Überwald-Gemeinden Abtsteinach, Grasellenbach und Wald-Michelbach im Einsatz. An welcher Stelle der absolute Spitzenreiter erwischt wurde.

04.03.2025