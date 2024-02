ADAC warnt vor Kostümierung am Steuer

Am Wochenende erreichen die Straßenumzüge in Hessen ihren Höhepunkt. Autofahrer sollten sich daher auf großflächige Straßensperrungen in Städten wie Frankfurt, Kassel und Fulda einstellen. In Frankfurt findet am Sonntag mit 350.000 Besuchern der größte hessische Fastnachtszug statt, weshalb es schon ab 6.00 Uhr morgens bis zum Abend zu Sperrungen der Innenstadt kommen sollte. Der ADAC rät, sich vor der Fahrt über Einschränkungen zu informieren und im besten Fall außerhalb der Innenstädte zu parken.