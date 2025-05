ADAC warnt vor Stauwochenende - was Autofahrer tun können

Stuttgart (dpa/lsw) - Bereits vor Christi Himmelfahrt am Donnerstag und dem langen Wochenende erwartet der ADAC zahlreiche Staus auf den Straßen in Baden-Württemberg. «Wir erwarten den stärksten Verkehr am Mittwoch zwischen 13.00 und 19.00 Uhr, wenn Berufspendler und Kurzurlauber gleichzeitig auf den Straßen sind», sagt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt. Schon 2024 habe der Tag vor Christi Himmelfahrt zu den staureichsten Tagen des Jahres gezählt.