ADAC erwartet volle Autobahnen um die Feiertage im Mai

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für die anstehenden Feiertage im Mai rechnet der ADAC Hessen-Thüringen mit deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den hessischen Autobahnen. Das teilte der Automobil-Club am Montag mit. Den gesetzlichen Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag würden viele Kurzurlauber als Brückentag nutzen. Hinzu komme, dass Hessen mit seiner zentralen Lage ein beliebtes Transitland für Reisen darstelle. Von starkem Verkehr seien schwerpunktmäßig das Rhein-Main-Gebiet sowie die Autobahnen 3, 5 und 7 betroffen.

Vor allem an Baustellen auf den Autobahnen ist den Angaben des Automobil-Clubs zufolge mit Verzögerungen zu rechnen. Unter anderem am Mönchhof-Dreieck (A3 Frankfurt - Köln), am Kirchheimer Dreieck (A4 Kassel - Fulda sowie A7 Fulda - Kassel) und am Hattenbacher Dreieck (A5 Kassel - Frankfurt) stellten Baustellen an den kommenden Wochenenden Staurisiken dar.