ADAC warnt vor starkem Verkehr am Freitag und Samstag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Autofahrer sollten sich vor den Feiertagen in Hessen auf volle Straßen und Stau einstellen. Insbesondere am Freitag und Samstag (22. und 23. Dezember) rechnet der ADAC Hessen-Thüringen mit erheblichen Einschränkungen auf vielen Hauptreiserouten wie der A5, wie der Verband am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. An diesen Tagen träfen Weihnachts- und Berufsverkehr aufeinander, außerdem sei Hessen als Transitland von hohem Durchreiseverkehr betroffen.