Viel Verkehr in Hessen vor den Feiertagen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch in diesem Jahr wird es zu den Weihnachtsfeiertagen voll auf Hessens Straßen, Schienen und auch in der Luft. Der Flughafen Frankfurt etwa erwartet für das Wochenende vor Weihnachten und die anschließenden Feiertage ein Passagier-Aufkommen von insgesamt rund einer Million Reisender. «Damit liegen wir in etwa auf dem Niveau des Vorjahres», sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.