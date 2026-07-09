Eishockey

Adler Mannheim holen Verteidiger Poirier aus der AHL

Die Adler Mannheim verstärken ihre Defensive mit Jérémie Poirier. Was Trainer und Sportmanager Dallas Eakins am Spielstil des Kanadiers besonders schätzt.

Darf einen weiteren Neuzugang begrüßen: Adler-Coach Dallas Eakins. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Darf einen weiteren Neuzugang begrüßen: Adler-Coach Dallas Eakins. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim haben einen weiteren Verteidiger für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag genommen. Aus der nordamerikanischen AHL kommt Jérémie Poirier, wie der Vizemeister mitteilte. Der 24-jährige Kanadier spielte zuletzt für die Texas Stars.

«Jérémie hat das Zeug zu einem dynamischen Verteidiger, der mit seinen läuferischen Fähigkeiten, seiner Kreativität und seinen Offensivinstinkten das Spiel beeinflussen kann», sagte Trainer und Sportmanager Dallas Eakins über den Neuzugang.

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