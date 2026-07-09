Adler Mannheim holen Verteidiger Poirier aus der AHL
Die Adler Mannheim verstärken ihre Defensive mit Jérémie Poirier. Was Trainer und Sportmanager Dallas Eakins am Spielstil des Kanadiers besonders schätzt.
Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim haben einen weiteren Verteidiger für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag genommen. Aus der nordamerikanischen AHL kommt Jérémie Poirier, wie der Vizemeister mitteilte. Der 24-jährige Kanadier spielte zuletzt für die Texas Stars.
«Jérémie hat das Zeug zu einem dynamischen Verteidiger, der mit seinen läuferischen Fähigkeiten, seiner Kreativität und seinen Offensivinstinkten das Spiel beeinflussen kann», sagte Trainer und Sportmanager Dallas Eakins über den Neuzugang.