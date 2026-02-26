Adler Mannheim holen Finnen Ruuttu
Der Club aus der DEL verstärkt erst die Defensive, nun die Offensive. Und beide Profis kommen vom gleichen Club nach Deutschland.
Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim haben den finnischen Angreifer Alexander Ruuttu verpflichtet. Wie zuvor der Verteidiger William Worge Kreü kommt auch der 33 Jahre alte Stürmer vom Club Jukurit Mekkeli. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mit.
Ruuttu verbrachte den Großteil seiner Karriere in Finnlands höchster Spielklasse. Der 1,87 Meter große Rechtsschütze war auch in Schweden und Deutschland aktiv. In der Spielzeit 2023/24 bestritt er 44 DEL2-Partien für die Krefeld Pinguine.
«Alex bringt Erfahrung, Größe und die Fähigkeit mit, sowohl auf der Center- als auch auf der Flügelposition zu spielen. Zudem kann er in allen Spielsituationen eingesetzt werden», sagte Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.