Deutsche Eishockey Liga

Adler Mannheim verlängern mit Stürmer Solow

Der US-Amerikaner Solow spielt seine erste Saison in Mannheim, überzeugt die Verantwortlichen - und hat weiter Lust auf Eishockey in Deutschland.

Zach Solow wird auch in der kommenden Saison für die Adler Mannheim spielen. Foto: Uwe Anspach/dpa
Zach Solow wird auch in der kommenden Saison für die Adler Mannheim spielen.

Mannheim (dpa/lsw) - In der Olympia-Spielpause planen die Adler Mannheim weiter für die Zukunft. Auch der amerikanische Stürmer Zach Solow unterschrieb für die kommende Spielzeit, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte. Damit haben bereits 20 Spieler einen Vertrag für die Saison 2026/27. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 27 Jahre alte Solow war im vergangenen Sommer aus der zweithöchsten Nordamerika-Liga AHL von den Toronto Marlies nach Mannheim gewechselt und kommt bisher auf 14 Tore und 19 Vorlagen. «Zach bringt jede Menge Energie mit, mit der er alle um sich herum ansteckt», sagte Cheftrainer und Manager Dallas Eakins.

Wegen der Olympischen Spiele in Italien pausiert die DEL derzeit. Die nächste Pflichtaufgabe der zweitplatzierten Mannheimer steht am 25. Februar gegen Augsburg an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Adler Mannheim verlängern mit Stürmer Proske
DEL

Adler Mannheim verlängern mit Stürmer Proske

Der Eishockey-Stürmer Yannick Proske hat seinen Vertrag in Mannheim verlängert. Er spielt damit auch in der kommenden Saison für die Kurpfälzer.

13.01.2026

Adler Mannheim holen Stürmer Anthony Greco
Deutsche Eishockey Liga

Adler Mannheim holen Stürmer Anthony Greco

Anthony Greco spielte in Nordamerika, Schweden und der Schweiz. Jetzt wagt der Angreifer den Sprung in die Deutsche Eishockey Liga.

14.07.2025

Adler nehmen Eishockey-Profi Solow unter Vertrag
Deutsche Eishockey Liga

Adler nehmen Eishockey-Profi Solow unter Vertrag

Nächster Neuzugang für die Adler Mannheim: Zach Solow wechselt aus Toronto in die Kurpfalz. Trainer und Manager Dallas Eakins ist voll des Lobes für den 26-Jährigen.

16.05.2025

Eishockey

Adler Mannheim verpflichten neuen Stürmer

Die Mannheimer haben ab sofort im Angriff Verstärkung aus Kalifornien.

18.01.2025

Deutsche Eishockey Liga

Adler Mannheim holen kanadischen Eishockey-Stürmer Vey

05.05.2023