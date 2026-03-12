Daten des Bundesarztregisters

Ärztedichte in Hessen über Durchschnitt

Hohe Ärztedichte, durchschnittlicher Anteil älterer Mediziner und mittlerer Frauenanteil prägen die Statistik im Bundesland.

Beim Anteil von Ärztinnen belegt Hessen mit 55,0 Prozent der KBV zufolge einen mittleren Rang. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Beim Anteil von Ärztinnen belegt Hessen mit 55,0 Prozent der KBV zufolge einen mittleren Rang. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Ärztedichte liegt Hessen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zufolge bundesweit in der Spitzengruppe. Demnach kommt das Bundesland auf 236,5 Ärzte je 100.000 Einwohner, wie aus einer Auswertung der KBV hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Zum Vergleich: Die Nachbarländer Baden-Württemberg (216,3), Thüringen (213,9) und Rheinland-Pfalz (209,2) liegen dahinter. Angeführt wird die Kategorie von Hamburg (315,1).

Beim Anteil von Ärztinnen belegt Hessen mit 55,0 Prozent der KBV zufolge einen mittleren Rang. Hier ist Berlin Erster (60,2).

Durchschnittlich ist auch mit 13,9 Prozent der Anteil von Ärzten über 65 Jahre in Hessen. Das Saarland hat hier bundesweit den höchsten Anteil (17,5 Prozent). Quelle für alle Angaben sind Daten des Bundesarztregisters mit Stand 31. Dezember 2025.

