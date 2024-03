AfD-Abgeordneter Gaw verlässt Fraktion und Partei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landtagsabgeordnete Dirk Gaw hat die AfD verlassen. «Ich bin heute aus der Partei und der Fraktion ausgetreten», sagte der 52-jährige Polizeibeamte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er habe dies dem hessischen Partei- und Fraktionschef Robert Lambrou in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Dieser bestätigte das der dpa. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.

In der vergangenen Legislaturperiode hatte die AfD-Landtagsfraktion schon mehrere Mitglieder verloren. Die jetzige Fraktion hat dann den Abgeordneten Sascha Herr nach der Landtagswahl im Oktober gar nicht erst aufgenommen; unter Verweis auf Kontakte zu Neonazis, die er selbst allerdings bestritt. Mit Gaw und Herr hat der neue Wiesbadener Landtag somit schon zwei fraktionslose Parlamentarier. Die Grünen-Fraktion teilte mit, die «Auflösungserscheinungen der AfD wiederholen sich».

Gaw, der im Landtag gemäßigt aufgetreten war, sagte der dpa, er habe schon seit Jahren mit der AfD gehadert. Einerseits habe er an die vielen «anständigen» AfD-Mitglieder gedacht. Andererseits wende er sich gegen Radikalisierungen in der Partei. Mit Blick auf AfD-Gegner ergänzte der dreifache Vater aber auch: «Meine Familie wird in Sippenhaft genommen.» Das wolle er ihr nicht mehr zumuten.