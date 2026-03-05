Landtagswahl im Südwesten

AfD beendet Wahlkampf in Rottweil

Drei Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die AfD ihren Wahlkampf abgeschlossen. Beide Parteichefs waren vor Ort - ein Protagonist fehlte jedoch.

AfD-Parteichef Tino Chrupalla übte beim Wahlkampfabschluss scharfe Kritik. Foto: Silas Stein/dpa
Rottweil (dpa/lsw) - Beim Wahlkampfabschluss der AfD für die kommende Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Bundesparteichef Tino Chrupalla seine Partei auf ein starkes Ergebnis eingeschworen. «Kämpft bis zum 8. März, damit wir hier ein Ergebnis von 20 Prozent plus schaffen. Das ist wirklich unser Ziel», sagte Chrupalla auf der Veranstaltung in Rottweil. «Dann haben wir unser altes Ergebnis mehr als verdoppelt.»

Gleichzeit kritisierte Chrupalla scharf die aktuellen Regierungsparteien im Land. «Es ist sowieso eine grüne Politik, ob man nun CDU wählt oder Grüne. Es bleibt grün und es bleibt vor allen Dingen die falsche Politik in Baden-Württemberg.» In einem Land, in dem Autohersteller und der Mittelstand zuvor floriert hätten, seien die Kassen klamm. «Daran sieht man eigentlich, wie schlecht es diesem Land geht und welch falsche Politik gemacht wurde in den letzten zehn, zwanzig Jahren», sagte Chrupalla.

Neben Chrupalla sprach auch die Co-Bundesvorsitzende Alice Weidel. AfD-Landeschef Markus Frohnmaier, der Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden will, war wegen einer USA-Reise bei dem Wahlkampfabschluss nicht anwesend.

