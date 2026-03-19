AfD bei Wahl zum Landtags-Vizepräsidenten gescheitert
Im hessischen Landtag stellen weiter nur CDU, SPD, Grünen und FDP je einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin. Zum wiederholten Mal scheiterte ein AfD-Kandidat.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Erneut ist die AfD-Opposition im hessischen Landtag mit ihrem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidenten-Posten mit einem Abgeordneten aus ihren Reihen zu besetzen. Ihr Kandidat Karsten Bletzer bekam in Wiesbaden in drei geheimen Wahlgängen jeweils nur 26 Ja-Stimmen von 115 beziehungsweise 116 abgegebenen Stimmen. Die AfD-Fraktion hat gegenwärtig 25 Abgeordnete. Drei weitere fraktionslose Parlamentarier in Landtag hatten einst Bezüge zur AfD.
In dieser Legislaturperiode hat die AfD im hessischen Landesparlament schon mehrmals vergeblich versucht, erstmals einen Vizepräsidentenposten zu bekommen. Die nötige Mehrheit dafür erhielt sie bislang nie. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hat somit weiterhin vier Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP.