AfD scheitert abermals bei Wahl zum Landtags-Vizepräsidenten
Weiterhin stellen im hessischen Parlament nur CDU, SPD, Grüne und FDP je einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin. Zum wiederholten Mal ist ein AfD-Kandidat gescheitert.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Schon wieder ist die AfD-Opposition im hessischen Landtag beim Versuch gescheitert, einen Vizepräsidenten-Posten zu besetzen. Ihr Kandidat Lothar Mulch bekam in Wiesbaden in drei geheimen Wahlgängen nur 25 bis 28 Ja-Stimmen bei 98 bis 100 Nein-Stimmen. Die AfD-Fraktion zählt derzeit 25 Abgeordnete. Drei weitere fraktionslose Parlamentarier im Landtag hatten einst Bezüge zur AfD.
In dieser Legislaturperiode hat die AfD als größte Oppositionsfraktion im hessischen Parlament schon etliche Male vergeblich versucht, erstmals einen Vizepräsidenten-Posten zu bekommen. Die nötige Mehrheit dafür erhielt sie bislang nie. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hat somit weiterhin vier Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP.