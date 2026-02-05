Abstimmung

AfD-Fraktion scheitert bei Landtags-Vizepräsidentenwahl

Im hessischen Landtag stellen weiter nur CDU, SPD, Grünen und FDP je einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin. Wie viele Stimmen der AfD-Kandidat am Abend auf sich vereinen konnte.

Die AfD bildet die größte Oppositionsfraktion im hessischen Landtag. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Die AfD bildet die größte Oppositionsfraktion im hessischen Landtag. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens AfD-Fraktion bleibt weiterhin ohne Landtagsvizepräsidenten. Ihr Kandidat Dimitri Schulz erhielt in Wiesbaden in drei geheimen Wahlgängen jeweils nur zwischen 28 und 29 Ja-Stimmen und verfehlte damit die erforderliche Mehrheit. Die AfD-Fraktion hat gegenwärtig 25 Abgeordnete. Drei weitere fraktionslose Parlamentarier im Landtag hatten einst Bezüge zur AfD.

Weiter nur vier Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten

In dieser Legislaturperiode hat die AfD im hessischen Landesparlament schon mehrmals vergeblich versucht, erstmals einen Vizepräsidentenposten zu bekommen. Die nötige Mehrheit dafür erhielt sie bislang nie. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hat somit weiterhin vier Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP.

