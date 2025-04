AfD-Landeschef will sich im Mai zu Spitzenkandidatur äußern

Stuttgart (dpa/lsw) - AfD-Landeschef Markus Frohnmaier will sich im Mai zu einer möglichen Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg erklären. «Am 9. Mai werde ich mich zu den Erwartungen äußern, die nun an mich herangetragen wurden», sagte Frohnmaier. Der Politiker gilt als enger Vertrauter von AfD-Chefin Alice Weidel und sitzt seit 2017 im Bundestag.