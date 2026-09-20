AfD sieht in Wahlergebnissen Weckruf für Hessen-CDU

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische AfD sieht in den vorläufigen Wahlergebnissen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin auch einen Weckruf für die CDU in Hessen. «Sie muss sich überlegen, ob sie den Weg der CDU im Osten gehen will, oder endlich wieder interessengeleitete Politik für die Mehrheit der Bürger machen will. Das geht nur mit uns», teilten die Landessprecher Robert Lambrou und Andreas Lichert mit.