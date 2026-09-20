Landtagswahlen im Osten

AfD sieht in Wahlergebnissen Weckruf für Hessen-CDU

Die AfD bewertet die Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern auch als Signal für die CDU in Hessen. Was die Landessprecher dazu sagen.

Die AfD in Hessen wertet die Wahlergebnisse als großartigen Erfolg. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/dpa
Die AfD in Hessen wertet die Wahlergebnisse als großartigen Erfolg. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische AfD sieht in den vorläufigen Wahlergebnissen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin auch einen Weckruf für die CDU in Hessen. «Sie muss sich überlegen, ob sie den Weg der CDU im Osten gehen will, oder endlich wieder interessengeleitete Politik für die Mehrheit der Bürger machen will. Das geht nur mit uns», teilten die Landessprecher Robert Lambrou und Andreas Lichert mit.

Die Wahlergebnisse auf Grundlage von Hochrechnungen seien ein großartiger Erfolg. Die AfD werde gewählt, damit es endlich eine Veränderung gebe. Die AfD ist in Hessen zweitstärkste Kraft im Landtag hinter der CDU, die zusammen mit der SPD regiert.

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