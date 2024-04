AfD: Wir können Corona-U-Ausschuss durchsetzen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die AfD-Opposition im hessischen Landtag kann nach eigenen Angaben einen Corona-Untersuchungsausschuss durchsetzen. «Die dafür notwendigen 20 Prozent der Stimmen des Parlaments liegen vor», sagte Fraktionschef Robert Lambrou am Mittwoch in Wiesbaden. Die größte Oppositionsfraktion werde die Einsetzung des Ausschusses in der nächsten Plenarsitzung am 14. Mai beantragen.