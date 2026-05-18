Gefährdete Tiere

Affenberg am Bodensee wächst mit neuem Nachwuchs

Süßer Zuwachs am Affenberg: Drei Affenbabys sind da, weitere sollen noch kommen. Warum Besucher Abstand halten müssen.

Der Tierpark am Bodensee feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Foto: Felix Kästle/dpa
Der Tierpark am Bodensee feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag.

Salem (dpa/lsw) - Nachwuchs am Affenberg in Salem: Drei Affenbabys sind im Jahr 2026 schon auf die Welt gekommen. In diesem Jahr erwartet der Affenberg nach eigenen Angaben rund 15 Affenbabys. Der Tierpark am Bodensee feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Der Eingangsbereich wurde umgestaltet, der Weg führt nun durch eine imposante Felsengrotte. 

Am Affenberg bei Salem leben Berberaffen in einem rund 20 Hektar großen, bewaldeten Freigehege. Zudem lebt nach Angaben des Tierparks die größte frei fliegende Storchenkolonie in Süddeutschland auf dem Gelände. Berberaffen stehen auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen (IUCN).

Berberaffen sind Wildtiere und dürfen von Besucherinnen und Besuchern nicht berührt oder gestreichelt werden. Für diese wäre das ein Angriff auf den sie mit Kratzen oder Beißen reagieren können, schreibt der Tierpark auf seiner Homepage. Zudem müsste immer ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen Mensch und Affe eingehalten werden. Auch das Füttern der Berberaffen ist demnach nicht erlaubt. Bei moderierten Fütterungen kann man die Tiere allerdings beobachten. Regen macht den Tieren nichts aus, sie sind genauso aktiv wie bei Sonnenschein. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Fellpflege als Zeichen von Zuneigung

Eine der Lieblingsbeschäftigungen der Berberaffen ist unter anderem die Fellpflege. Das Säubern des dichten Fells ist laut dem Tierpark nebensächlich. Vielmehr gehe es um die Freundschaftspflege. Auf diese Art drückten die Tiere ihre Zuneigung füreinander aus.

Berberaffen stehen auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten. Foto: Felix Kästle/dpa
Berberaffen stehen auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten.

Berberaffen stammen aus den Gebirgsregionen Marokkos und Algeriens. Sie sind mittelgroß und haben ein graubraunes Fell. Die klimatischen Bedingungen am Bodensee sind ihrer Heimat ähnlich, so dass die Berberaffen das ganze Jahr über im Freien leben können. Vom Verhalten her unterscheiden sie sich kaum von ihren Artgenossen in freier Wildbahn. Die Babys der Berberaffen kommen ab dem Frühjahr zur Welt. Der Affenberg Salem hat bei jedem Wetter geöffnet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Der Bodensee ruft: Diese Attraktionen locken jetzt wieder
Touristen aufgepasst

Der Bodensee ruft: Diese Attraktionen locken jetzt wieder

Dinos in Lebensgröße, ein Affenberg mit Babys und eine schwimmende Spiegelwand: Der Bodensee startet mit echten Hinguckern in die Saison. Welche Highlights jetzt warten.

03.04.2026

Berberaffen-Männchen nehmen gerne Vaterrolle ein
Nicht nur zum Vatertag

Berberaffen-Männchen nehmen gerne Vaterrolle ein

Sie kümmern sich schon früh um den Nachwuchs: Männliche Berberaffen sind einem Experten zufolge liebevolle Väter - auch wenn sie nicht wissen, ob es ihr eigenes Baby ist.

28.05.2025

Tödliche Mode: Affenbabys als lebendes Accessoire
Makabre Marotte aus Langeweile

Tödliche Mode: Affenbabys als lebendes Accessoire

Lachs auf dem Kopf oder Grashalm im Ohr: Verrückte Moden gibt es auch im Tierreich. Affen haben eine makabre Variante entwickelt: Sie tragen Babys anderer Primaten herum. Für diese ist das tödlich.

19.05.2025

Tiere

Zwergotter-Nachwuchs im Tierpark Neumünster

Erstmals seit sechs Jahren gibt es im Tierpark Neumünster wieder eigenen Nachwuchs bei den Zwergottern. Die Eltern sind entsprechend wachsam und nervös. Das bedeutet für die Besucher: Geduld haben.

22.04.2024

Tourismus

Affenberg in Salem erwartet wieder mehr Besucher

Der Affenberg in Salem zählt zu den wichtigsten Attraktionen am Bodensee. Jährlich besuchen das Freigehege Hunderttausende. Wegen der Pandemie waren die Zahlen gesunken. Nun blickt der Park optimistisch in die neue Saison - auch wegen einer neuen Installation.

08.04.2023