Affenberg am Bodensee wächst mit neuem Nachwuchs

Salem (dpa/lsw) - Nachwuchs am Affenberg in Salem: Drei Affenbabys sind im Jahr 2026 schon auf die Welt gekommen. In diesem Jahr erwartet der Affenberg nach eigenen Angaben rund 15 Affenbabys. Der Tierpark am Bodensee feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Der Eingangsbereich wurde umgestaltet, der Weg führt nun durch eine imposante Felsengrotte.

Am Affenberg bei Salem leben Berberaffen in einem rund 20 Hektar großen, bewaldeten Freigehege. Zudem lebt nach Angaben des Tierparks die größte frei fliegende Storchenkolonie in Süddeutschland auf dem Gelände. Berberaffen stehen auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen (IUCN).

Berberaffen sind Wildtiere und dürfen von Besucherinnen und Besuchern nicht berührt oder gestreichelt werden. Für diese wäre das ein Angriff auf den sie mit Kratzen oder Beißen reagieren können, schreibt der Tierpark auf seiner Homepage. Zudem müsste immer ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen Mensch und Affe eingehalten werden. Auch das Füttern der Berberaffen ist demnach nicht erlaubt. Bei moderierten Fütterungen kann man die Tiere allerdings beobachten. Regen macht den Tieren nichts aus, sie sind genauso aktiv wie bei Sonnenschein.

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Fellpflege als Zeichen von Zuneigung

Eine der Lieblingsbeschäftigungen der Berberaffen ist unter anderem die Fellpflege. Das Säubern des dichten Fells ist laut dem Tierpark nebensächlich. Vielmehr gehe es um die Freundschaftspflege. Auf diese Art drückten die Tiere ihre Zuneigung füreinander aus.

Foto: Felix Kästle/dpa Berberaffen stehen auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten.