Aggressiver Kerb-Besucher verletzt Polizisten

Usingen (dpa/lhe) - Nach einer Auseinandersetzung bei einer Kerb in Usingen im Hochtaunuskreis hat einer der Beteiligten nach Angaben der Polizei Beamte angegriffen. Zwei Beamte seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Kurz vor Ende der Kerb im Stadtteil Eschbach war es in der Nacht zum Samstag zu der Schlägerei gekommen, in die auch der beschuldigte 23-Jährige verwickelt gewesen sei. Als die Beamten den Sachverhalt aufnehmen wollten, habe sich der Mann hoch aggressiv verhalten, so dass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Dagegen habe sich der 23-Jährige gewehrt und mehrere Beamte angegriffen und beleidigt.