Akademie verkündet Büchner-Preisträger 2026
Der Georg-Büchner-Preis gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur. In wenigen Tagen ist klar, wer in diesem Jahr geehrt wird.
Darmstadt (dpa/lhe) - Wer folgt der Autorin Ursula Krechel als Georg-Büchner-Preisträgerin oder Preisträger? Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt will nach Angaben einer Sprecherin an diesem Donnerstag bekanntgeben, wer 2026 ausgezeichnet werden soll. Die Preisverleihung soll am 24. Oktober im Staatstheater in Darmstadt stattfinden. Der seit 1951 vergebene und mit 50.000 Euro dotierte Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.
Die Akademie vergibt den Preis an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen «durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten» und «an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben», heißt es in der Satzung. Der Preis wird vom Bund, dem Land Hessen und der Stadt Darmstadt finanziert.
Klangvolle Namen bei den Preisträgern
Ihre Entscheidung für Krechel im vergangenen Jahr begründete die Jury so: «Mit ihr zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung eine Autorin aus, die in ihren Gedichten, Theaterstücken, Hörspielen, Romanen und Essays den Verheerungen der deutschen Geschichte und Verhärtungen der Gegenwart die Kraft ihrer Literatur entgegensetzt.»
Zu den bisherigen Preisträgern gehören Max Frisch (1958), Günter Grass (1965) und Heinrich Böll (1967) sowie zuletzt Terézia Mora, Lukas Bärfuss, Elke Erb, Clemens J. Setz und Oswald Egger. Namensgeber ist der Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner («Woyzeck»). Er wurde 1813 im Großherzogtum Hessen geboren und starb 1837 in Zürich.