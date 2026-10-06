Aktionstag für bessere Schulen: Proteste im Elsass

Straßburg (dpa/lsw) - Der frankreichweite Aktionstag für eine bessere Ausstattung von Schulen und bessere Lernbedingungen stößt auch im Elsass auf starke Unterstützung. Bereits am Morgen kam es in Straßburg und anderen Orten in der Grenzregion zu Blockade- und Protestaktionen an Gymnasien. 24 Schulen in der Region blieben vorsorglich geschlossen. In Straßburg versammelte sich auf dem zentralen Campus der Hochschule Insa eine Menschenmenge. Das Gebäude wurde mit Paletten und Absperrungen blockiert.

Der Sender BFMTV berichtete auch von Angriffen schwarz gekleideter Personen mit Wurfgeschossen auf Beamte in Straßburg. Nach Angaben der Zeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» kam es in der Elsassmetropole zu ersten Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei. In Straßburg ist am frühen Nachmittag ein Demonstrationszug geplant, der am zentralen Place Kléber startet. Ein Protestzug ist ebenfalls in Mulhouse geplant.

Den seit einer Woche andauernden teils gewaltsamen Protesten haben sich erstmals auch Gewerkschaften angeschlossen. Auch Lehrkräfte und Eltern sind bei den Protesten dabei. Die Polizei hat ein Großaufgebot mobilisiert.