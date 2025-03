Al-Kuds Demo findet in Frankfurt statt

Frankfurt (dpa/lhe) - Rund 500 Personen demonstrieren in Frankfurt anlässlich des Al-Kuds-Tags. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich deutlich weniger als die angekündigten 1.300 Personen an der Kundgebung. Bis zum Nachmittag sei die Veranstaltung friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte eine Sprecherin mit. Nachdem die Stadt die Versammlung zunächst untersagt hatte, erklärte das Verwaltungsgericht das Verbot am Freitag für rechtswidrig.