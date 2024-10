Mehr als 1.000 Menschen bei Pro-Palästina-Demo in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr als 1.000 Menschen haben in Frankfurt am Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel an einer propalästinensischen Demonstration teilgenommen. Die Stadt war zuvor vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, die Demonstration mit dem Titel «Für ein freies Palästina – Der Sieg gehört der Gerechtigkeit» zu verbieten. Die Demonstranten sammelten sich am Nachmittag in der Innenstadt, geplant war ein Protestzug mit drei Kundgebungen.