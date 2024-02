Alarmanlage defekt: Filialen von Deutscher und Postbank zu

Frankfurt/Bonn (dpa) - Wegen einer Störung der Alarmanlagen mussten am Montagmorgen sämtliche Filialen von Deutscher Bank und Postbank zunächst geschlossen bleiben. «Wir hatten am Montagmorgen eine Störung der Alarmanlagen, die auf einen externen Dienstleister zurückgeht», sagte ein Deutsche-Bank-Sprecher. Gegen 11.00 Uhr sei die Störung gewesen, und die Filialen seien für die Kundschaft geöffnet worden. Betroffen waren den Angaben zufolge die 550 Filialen der Postbank und die etwa 400 Filialen der Deutschen Bank in Deutschland.